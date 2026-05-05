الاحتلال الإسرائيلي يهدم منزلا شمال القدس

الوكيل الإخباري- هدمت آليات قوات الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، منزلا في منطقة عرب العراعرة قرب دوار جبع شمال مدينة القدس، بحجة عدم الترخيص.





وأفادت محافظة القدس بأن آليات الاحتلال، برفقة ما تُسمّى "الإدارة المدنية"، اقتحمت المنطقة، وشرعت بهدم منزل يعود للمواطن محمد ضيف الله عرارعرة.



ويأتي ذلك في سياق سياسة هدم المنازل التي تنتهجها سلطات الاحتلال في القدس ومحيطها، بذريعة البناء دون ترخيص.









