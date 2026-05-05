الاحتلال الإسرائيلي يهدم منزلا شمال القدس

وأفادت محافظة القدس بأن آليات الاحتلال، برفقة ما تُسمّى "الإدارة المدنية"، اقتحمت المنطقة، وشرعت بهدم منزل يعود للمواطن محمد ضيف الله عرارعرة.
ويأتي ذلك في سياق سياسة هدم المنازل التي تنتهجها سلطات الاحتلال في القدس ومحيطها، بذريعة البناء دون ترخيص.
