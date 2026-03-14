الاحتلال الإسرائيلي يواصل إغلاق المسجد الأقصى لليوم الـ15 على التوالي

ولأول مرة منذ عام 1967 يمنع الاحتلال المصلين من أداء الصلاة والاعتكاف في المسجد الأقصى المبارك، حيث غاب المصلون عن الجمعة الأخيرة من شهر رمضان.
وكانت محافظة القدس قد حذرت من التصاعد الخطير في خطاب التحريض الذي تقوده ما تُسمّى "منظمات الهيكل" المتطرفة ضد الأقصى، في ظل استمرار إجراءات الإغلاق.
وأكدت أن ما يجري لا يمكن اعتباره إجراءات أمنية مؤقتة كما تدّعي سلطات الاحتلال، بل يندرج ضمن مسار سياسي وأيديولوجي يهدف إلى تغيير الواقع الديني والتاريخي والقانوني القائم في المسجد المبارك.
وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، محمد الخلايلة، كان قد جدّد إدانة الأردن للإغلاق غير المسبوق للمسجد الأقصى المبارك، واعتبره جريمة بحق المسجد والمسلمين، لا سيما في أيام شهر رمضان الفضيل.
