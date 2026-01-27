الاحتلال الإسرائيلي يواصل خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأنّ طيران الاحتلال الإسرائيلي شنّ غارات جوية، فجر الثلاثاء، على مدينة رفح جنوبا، بالتزامن مع إطلاق نار كثيف من الآليات العسكرية.
وقصفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي المناطق الشرقية من مدينتي غزة، وخان يونس.
كما هاجمت بحرية الاحتلال مراكب الصيد وسط إطلاق نار وقذائف في بحر مدينة خان يونس.
ومنذ اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 11 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، استشهد وأصيب أكثر من 1850 فلسطينيا، من جراء أكثر من 1300 خرق للاتفاق ارتكبها الاحتلال.
