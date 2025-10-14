الأربعاء 2025-10-15 12:37 ص
 

الاحتلال: الصليب الأحمر يتسلم 4 توابيت تعود إلى أسرى قتلى

الاحتلال: الصليب الأحمر يتسلم 4 توابيت تعود إلى أسرى قتلى
الاحتلال: الصليب الأحمر يتسلم 4 توابيت تعود إلى أسرى قتلى
 
الثلاثاء، 14-10-2025 11:26 م
الوكيل الإخباري-   أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن الصليب الأحمر تسلم مساء اليوم الثلاثاء، 4 توابيت تعود إلى أسرى قتلى، وهم الآن في طريقهم إلى قوة من الجيش و"الشاباك" داخل قطاع غزة.اضافة اعلان


وفي بيان له، أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه "يجب على "حماس" تطبيق الاتفاق وبذل الجهود المطلوبة لإعادة كافة المختطفين".

ويأتي ذلك بعد أن قررت إسرائيل اليوم، عدم فتح معبر رفح غدا الأربعاء، وتقليل "المساعدات" الإنسانية "بشكل كبير"، بادعاء عدم التزام حركة "حماس" بتسليم رفات القتلى الإسرائيليين.

في حين أوضح المتحدث باسم "حماس"، حازم قاسم، في وقت سابق، أن الحركة أبلغت الوسطاء أنها "تواجه صعوبة في العثور عليهم"، وأضاف أن حماس "تبذل جهدا كبيرا لحل هذه المسألة".

من جهته، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء اليوم، أن المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب في قطاع غزة بدأت.

وأمس الاثنين، تمت إعادة 4 توابيت تحوي رفات أسرى إسرائيليين قُتلوا، إلى إسرائيل، حيث أكمل معهد الطب العدلي إجراءات التعرّف عليهم.

كما أطلقت "حماس" في نفس اليوم، سراح باقي المحتجزين الإسرائيليين الأحياء لديها وعددهم 20، عبر تسليمهم إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر، قبل أن تتسلمهم إسرائيل، التي أفرجت، بالمقابل، عن نحو 2000 معتقل وسجين فلسطيني من سجونها، وذلك في إطار خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة.

روسيا اليوم
 
 
gnews

أحدث الأخبار

ل

طب وصحة هل يمكن للجلد أن يكشف عن صحتك العقلية؟.. دراسة حديثة تجيب

حماس نفذت إعدامات ميدانية في قطاع غزة

فلسطين عاجل الرئاسة الفلسطينية: الإعدامات الميدانية في غزة جرائم بشعة

ت

طب وصحة ما هو "سكري النوع الخامس" الذي يصيب 25 مليون شخص حول العالم؟

مندوب أمريكي: الناتو سيدلي بإعلان هام بشأن الأسلحة لأوكرانيا الأربعاء

عربي ودولي مندوب أمريكي: الناتو سيدلي بإعلان هام بشأن الأسلحة لأوكرانيا الأربعاء

ل

عربي ودولي ترامب يهدد بفرض عقوبات على إسبانيا

ارشيفية

فلسطين مستوطن يحتجز 4 فلسطينيين غرب رام الله

بحث التعاون بين الجامعة الأردنية ووزارة التعليم العالي السورية

أخبار محلية بحث التعاون بين الجامعة الأردنية ووزارة التعليم العالي السورية

ل

طب وصحة أول إرشادات غذائية قائمة على الأدلة لمعالجة الإمساك المزمن



 
 





الأكثر مشاهدة