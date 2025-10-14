الاحتلال: الصليب الأحمر يتسلم 4 توابيت تعود إلى أسرى قتلى

وفي بيان له، أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه "يجب على "حماس" تطبيق الاتفاق وبذل الجهود المطلوبة لإعادة كافة المختطفين".
ويأتي ذلك بعد أن قررت إسرائيل اليوم، عدم فتح معبر رفح غدا الأربعاء، وتقليل "المساعدات" الإنسانية "بشكل كبير"، بادعاء عدم التزام حركة "حماس" بتسليم رفات القتلى الإسرائيليين.
في حين أوضح المتحدث باسم "حماس"، حازم قاسم، في وقت سابق، أن الحركة أبلغت الوسطاء أنها "تواجه صعوبة في العثور عليهم"، وأضاف أن حماس "تبذل جهدا كبيرا لحل هذه المسألة".
من جهته، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء اليوم، أن المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب في قطاع غزة بدأت.
وأمس الاثنين، تمت إعادة 4 توابيت تحوي رفات أسرى إسرائيليين قُتلوا، إلى إسرائيل، حيث أكمل معهد الطب العدلي إجراءات التعرّف عليهم.
كما أطلقت "حماس" في نفس اليوم، سراح باقي المحتجزين الإسرائيليين الأحياء لديها وعددهم 20، عبر تسليمهم إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر، قبل أن تتسلمهم إسرائيل، التي أفرجت، بالمقابل، عن نحو 2000 معتقل وسجين فلسطيني من سجونها، وذلك في إطار خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة.
روسيا اليوم
-
