 
الأربعاء 2024-10-30 10:05 ص
 

الاحتلال بعد قصف بيت لاهيا واستشهاد 93 مدنيا: "كنا نهاجم مطلوبا"

منزل عائلة أبو نصر بعد غارة جوية إسرائيلية في بيت لاهيا شمال قطاع غزة
منزل عائلة أبو نصر بعد غارة جوية إسرائيلية في بيت لاهيا شمال قطاع غزة
الأربعاء، 30-10-2024 08:00 ص
الوكيل الإخباري- قال جيش الاحتلال الإسرائيلي في تعليق على الضربة التي استشهد بها أكثر من 90 فلسطينيا في مشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة، إنه "كان يهاجم إرهابيا مشتبها به رصدته القوات الإسرائيلية بالمنطقة".اضافة اعلان


وأضاف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي ديفيد أفراهام: "نجري تحقيقا بشأن الغارة على بيت لاهيا".

وأشار إلى أنه "يحاول فهم سبب وجود الكثير من الناس في بيت لاهيا وقت الغارة" لافتا أن "المدنيين أُمروا بالإخلاء في المنطقة قبل عدة أسابيع".

وأوضح أن القوات الإسرائيلية "كانت تهاجم "إرهابيا مشتبها به" رصدته في المنطقة ولم تكن تنوي هدم المبنى".

وكان المتحدث باسم مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان جيريمي لورانس قال إن الأمم المتحدة "مذهولة" من الغارة التي وصفها بأنها "واحدة من أكثر الضربات دموية في غزة منذ ما يقرب من 3 أشهر".

وفي إشارة إلى "التزام إسرائيل بالتحقيق في الغارة" شددت الأمم المتحدة على الحاجة إلى "تحقيق سريع وشفاف ومفصل في ظروف هذه الضربة والمسؤولية عنها".

وكانت وزارة الصحة في غزة قد أعلنت أمس الثلاثاء استشهاد 93 فلسطينيا على الأقل وفقدان أكثر من 40 وإصابة العشرات في قصف إسرائيلي استهدف مبنى سكنيا في مشروع بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إن "الاحتلال ارتكب مذبحة فظيعة ومروعة حيث قصف عمارة سكنية تعود لعائلة أبو النصر مكونة من خمسة طوابق، ويتواجد فيها أكثر من 200 مدني استشهد منهم 93 بينهم أكثر من 25 طفلا وثمة أكثر من 40 مفقودا وعشرات الإصابات".

من جهته قال مدير مستشفى "كمال عدوان" "لا نستطيع إسعاف عشرات المصابين في مجزرة بيت لاهيا بسبب نقص الإمكانيات".

روسيا اليوم
 
gnews

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