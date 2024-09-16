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الاحتلال سيستعين بجنود البحرية في غزة والضفة

جيش الاحتلال
جيش الاحتلال
الإثنين، 16-09-2024 11:52 م
الوكيل الإخباري-    قالت قناة كان العبرية أن جنودا من سلاح البحرية سيخضعون للتدريب في صفوف قوات المشاة للمشاركة بالقتال في غزة وشمال الضفة الغربية.اضافة اعلان


وأوضح التقرير ان هذه الخطوة تأتي بسبب  النقص الشديد الذي يعانيه جيش الاحتلال في عدد الجنود.
 
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