الاحتلال سيطلق سراح 33 أسيرا محكوما بالمؤبد و30 قاصرا وامرأة غدا

الوكيل الإخباري- ذكرت القناة الـ12 الإسرائيلية أن الأسرى الفلسطينيين الذين سيطلق الاحتلال سراحهم غدا هم 30 أسيرا محكوما بالمؤبد و20 محكوما بمدد مختلفة مقابل المجندة اغام بيرجر و30 قاصرا وامرأة مقابل أربيل يهود.

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واضافت 30 أسيرا -منهم 27 محكومون بمدد مختلفة و3 محكومون بالمؤبد- مقابل جادي موزيس.