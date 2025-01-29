الاحتلال سيطلق سراح 33 أسيرا محكوما بالمؤبد و30 قاصرا وامرأة غدا

واضافت 30 أسيرا -منهم 27 محكومون بمدد مختلفة و3 محكومون بالمؤبد- مقابل جادي موزيس.
وعليه سيتوزع الأسرى كالتالي: 33 أسيرا محكوما بالمؤبد، و47 أسيرا محكوما بمدد مختلفة، و30 قاصرا وامرأة.
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