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الاحتلال سيطلق سراح 95 أسيراً الاحد بينهم خالدة جرار

تعبيرية
تعبيرية
الجمعة، 17-01-2025 08:18 م

الوكيل الإخباري-     قالت إذاعة جيش الاحتلال انه سلطات الاحتلال ستطلق يوم الأحد القادم في اليوم الأول للهدنة سراح 95 أسيراً واسيرة ضمن عملية التبادل  الأولى.

وبينت ان من بين المفرج عنهم الأسيرة الفلسطينية الشهيرة خالدة جرار.

وأشارت الإذاعة الى ان جرار رئيسة فرع منظمة الجبهة الشعبية في الضفة الغربية، وكانت عضواً في المجلس التشريعي الفلسطيني.

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وبينت انها أدارت منظمة "الضمير" التي أعلنتها "إسرائيل" منظمة معادية، وتم اعتقالها عدة مرات "بتهمة التحريض والترويج للمقاومة".

 


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