الاحتلال: قناص يصيب 3 جنود بمدينة غزة

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الوكيل الإخباري- أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي إصابة 3 جنود بجروح خطيرة ومتوسطة إثر إطلاق قناص النار عليهم في مدينة غزة.

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