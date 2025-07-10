الخميس 2025-07-10 01:24 ص
 

الاحتلال: قناص يصيب 3 جنود بمدينة غزة

جيش الاحتلال
جيش الاحتلال
 
الخميس، 10-07-2025 12:29 ص

الوكيل الإخباري-   أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي إصابة 3 جنود بجروح خطيرة ومتوسطة إثر إطلاق قناص النار عليهم في مدينة غزة.

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وبين ان الجنود الثلاثة تابعون للواء السابع العامل ضمن الفرقة 99.

 
 
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