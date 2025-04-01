الاحتلال: لن نسمح للسلطة الفلسطينية بالسيطرة على الضفة

وقال في بيان مصور خلال جولة له في المنطقة برفقة وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، "كما نسحق الإرهاب الفلسطيني في مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس، سنمنع أي محاولة من السلطة الفلسطينية للسيطرة على يهودا والسامرة وإلحاق الضرر بالمستوطنات اليهودية"، في إشارة إلى التسمية التي تطلقها إسرائيل على الضفة.
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