الثلاثاء 2025-04-01 08:17 م
 

الاحتلال: لن نسمح للسلطة الفلسطينية بالسيطرة على الضفة

جيش الاحتلال
جيش الاحتلال
 
الثلاثاء، 01-04-2025 08:05 م
الوكيل الإخباري-  على وقع المواجهات واقتحامات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة للضفة الغربية من أشهر، أعلن وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي، يسرائيل كاتس أن تل أبيب لن تسمح للسلطة الفلسطينية بالسيطرة على الضفة.اضافة اعلان


وقال في بيان مصور خلال جولة له في المنطقة برفقة وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، "كما نسحق الإرهاب الفلسطيني في مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس، سنمنع أي محاولة من السلطة الفلسطينية للسيطرة على يهودا والسامرة وإلحاق الضرر بالمستوطنات اليهودية"، في إشارة إلى التسمية التي تطلقها إسرائيل على الضفة.
 
gnews

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