الاحتلال: وقف إطلاق النار لن يدخل حيز التنفيذ ما دامت حماس لا تفي بالتزاماتها

09:51 ص

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الوكيل الإخباري- أصدر جيش الاحتلال بياناً قال فيه بأن اتفاق وقف إطلاق النار لن يدخل حيز التنفيذ ما دامت حماس لا تفي بالتزاماتها . اضافة اعلان





وأكد البيان بأن إسرائيل ستواصل الهجمات ما دامت حماس لم تستجب للمطالب .