الاحتلال يأمر مستشفياته في الشمال بالعمل من منشآت آمنة

وأضافت الوزارة أن مستشفى رمبام في مدينة حيفا سينقل المرضى إلى منشأته الآمنة تحت الأرض.
-
أخبار متعلقة
-
توقف خدمات الإنترنت في خان يونس ودير البلح
-
6 شهداء في قصف صهيوني على رفح ودير البلح
-
نتنياهو : إن لم يفهم "الحزب" الرسالة فأعدكم بأنه سيفهمها
-
مستوطنون متطرفون يقتحمون باحات المسجد الأقصى
-
6 شهداء في قصف للاحتلال على رفح ودير البلح
-
القسام تستهدف قوة صهيونية بعبوة شديدة الانفجار شرق رفح
-
إصابات بالاختناق لطلبة مدرستي "الأونروا" في مخيم الجلزون برام الله
-
7 شهداء بقصف إسرائيلي لمدرسة تؤوي نازحين غربي غزة