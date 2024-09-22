الاحتلال يأمر مستشفياته في الشمال بالعمل من منشآت آمنة

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الوكيل الإخباري- قالت وزارة الصحة الإسرائيلية يوم الأحد إن تعليمات صدرت للمستشفيات في شمال إسرائيل بنقل عملياتها إلى منشآت تتمتع بحماية إضافية من نيران الصواريخ والقذائف. اضافة اعلان





وأضافت الوزارة أن مستشفى رمبام في مدينة حيفا سينقل المرضى إلى منشأته الآمنة تحت الأرض.