الجمعة 2025-04-04 12:45 م
 

الاحتلال يبدأ عملية برية في الشجاعية بشرق غزة

فلسطينيون بين الدمار في خان يونس
فلسطينيون بين الدمار في خان يونس
 
الجمعة، 04-04-2025 09:56 ص
الوكيل الإخباري-   أعلن الجيش الإسرائيلي عن بدء عملية برية في حي الشجاعية شمالي قطاع غزة بهدف توسيع المنطقة الأمنية. اضافة اعلان


وجاء في بيان المكتب الصحافي للجيش، اليوم الجمعة: "خلال الساعات القليلة الماضية، شن الجيش الإسرائيلي عملية برية في منطقة الشجاعية شمالي (قطاع) غزة بهدف توسيع المنطقة الأمنية".

وأضاف الجيش في بيان أن قواته "قضت على عدد من المسلحين، ودمرت بنى تحتية، من بينها مجمع قيادة وسيطرة استخدمه عناصر حماس لتخطيط وتوجيه أنشطة عسكرية".

وأشار البيان إلى أن الجيش "سمح للسكان بإخلاء المنطقة عبر مسارات مخصصة حفاظًا على سلامتهم"، مؤكدا أنه "يواصل عملياته ضد الفصائل المسلحة في قطاع غزة لحماية مواطني إسرائيل".

وقال شهود عيان إن أرتالا من الدبابات والآليات العسكرية تقدمت فعليا شرق حي الشجاعية وسط حركة نزوح السكان إلى وسط وغرب مدينة غزة.

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