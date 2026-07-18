الاحتلال يبدأ عملية عسكرية محدودة في حي الزيتون جنوب شرق غزة

05:27 م

الوكيل الإخباري- أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن تنفيذ عملية عسكرية محدودة في شارع صلاح الدين بحي الزيتون جنوب غزة لدفع الخط الأصفر أو حدود الانتشار العسكري باتجاه غربي شارع صلاح الدين. اضافة اعلان





وتمتد العملية، بحسب المعلومات المتوفرة، من مفترق دولة حتى منطقة شارع المستوصف، وسط توقعات بأن يقوم الجيش الإسرائيلي خلال الليلة بتقديم مواقع “المكعبات الصفراء” التي تحدد خط الانتشار الجديد.



ويقع المخيم إلى الغرب من شارع صلاح الدين، بعيدا عن الخط البرتقالي، ويضم آلاف النازحين الذين سبق أن نزحوا من شرق شارع صلاح الدين إلى غربه خلال توسيع الجيش لمنطقة انتشاره عسكرياً داخل القطاع.



وفي هذه الأثناء، بدأت عائلات فلسطينية نازحة في المخيم والمخيمات المجاورة بإخلاء المنطقة، وسط حالة من عدم اليقين حول وجهتهم، في ظل عدم وجود أماكن آمنة أو مساحات كافية داخل القطاع، بعد إعلان الاحتلال سيطرته على نحو 70% من قطاع غزة.









