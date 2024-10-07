الاحتلال يبدأ هجوما على غزة بنفس توقيت عملية 7 أكتوبر

وقبل قليل، قال الجيش الإسرائيلي إنه يهاجم أهدافا ومنصات لإطلاق الصواريخ تابعة لحماس في جميع أنحاء قطاع غزة.
وأضاف جيش الاحتلال أنه يبدأ اليوم الاثنين مناورة عسكرية في منطقة الجليل الغربي شمالي إسرائيل.
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