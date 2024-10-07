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الاحتلال يبدأ هجوما على غزة بنفس توقيت عملية 7 أكتوبر

جانب من اقتحام الأراضي المحتلة في اللحظات الأولى لمعركة طوفان الأقصى
جانب من اقتحام الأراضي المحتلة في اللحظات الأولى لمعركة طوفان الأقصى
الإثنين، 07-10-2024 07:20 ص

الوكيل الإخباري- قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الجيش بدأ هجوما على جميع أنحاء قطاع غزة في نفس توقيت بدء عملية السابع من أكتوبر/تشرين الأول قبل عام.

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وقبل قليل، قال الجيش الإسرائيلي إنه يهاجم أهدافا ومنصات لإطلاق الصواريخ تابعة لحماس في جميع أنحاء قطاع غزة.


وأضاف جيش الاحتلال أنه يبدأ اليوم الاثنين مناورة عسكرية في منطقة الجليل الغربي شمالي إسرائيل.

 
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