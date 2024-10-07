الاحتلال يبدأ هجوما على غزة بنفس توقيت عملية 7 أكتوبر

الوكيل الإخباري- قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الجيش بدأ هجوما على جميع أنحاء قطاع غزة في نفس توقيت بدء عملية السابع من أكتوبر/تشرين الأول قبل عام.

اضافة اعلان



وقبل قليل، قال الجيش الإسرائيلي إنه يهاجم أهدافا ومنصات لإطلاق الصواريخ تابعة لحماس في جميع أنحاء قطاع غزة.