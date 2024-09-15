الاحتلال يتسبب بإجهاض امرأة حامل خلال الاعتداء على زوجها في الخليل

11:06 ص

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الوكيل الإخباري- اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، على مواطن فلسطيني وعائلته، فجر اليوم الأحد، عقب مداهمة منزله في المنطقة الجنوبية من مدينة الخليل، ما أدى إلى إجهاض زوجته الحامل. اضافة اعلان





وأفادت مصادر، بأن قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة الجنوبية وحارات البلدة القديمة من مدينة الخليل، وداهمت عدة منازل، واعتدت على المواطن الفلسطيني نضال الجعبري وعائلته، ما أدى إلى اجهاض زوجته، وتم نقلها إلى المستشفى.



وأضافت أن مستعمرين اعتدوا على المواطنين في حارة جابر، وواد الحصين، ومنطقة الراس في البلدة القديمة من المدينة، وأطلقوا النار باتجاه منازل المواطنين الفلسطينيين.