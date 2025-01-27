الاحتلال يتسلم جثث 8 محتجزين خلال الأيام المقبلة

فقد أوضح المتحدث باسم حكومة الاحتلال ، ديفيد مينسر، اليوم الإثنين أن حركة المقاومة الإسلامية حماس قدمت بعض التفاصيل حول الأحياء والأموات بين قائمة المحتجزين الثلاثة والثلاثين.
كما أضاف أن "ثمانية من الرهائن الذين كان من المقرر إطلاق سراحهم في المرحلة الأولى ضمن اتفاق التهدئة بين إسرائيل وحماس قد لقوا حتفهم، وقد تم إبلاغ العائلات بوضع أقاربهم".
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