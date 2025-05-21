الأربعاء 2025-05-21 01:58 م
 

الاحتلال يتعمد استهداف مولدات الكهرباء في المستشفيات لإخراجها عن الخدمة

الوضع الكارثي في مستشفيات القطاع
الوضع الكارثي في مستشفيات القطاع
 
الأربعاء، 21-05-2025 12:51 م
الوكيل الإخباري- قالت وزارة الصحة في غزة إن تعمّد الاحتلال استهداف المولدات الكهربائية يُفاقم الوضع الكارثي في المستشفيات.اضافة اعلان


وأشارت الوزارة في تصريح صحفي إلى أن الاحتلال يهدف من تدمير الأنظمة الكهروميكانيكية إلى إخراج المزيد من المستشفيات عن الخدمة، موضحة أن 3 مولدات كهربائية في المستشفى الإندونيسي تم قصفها، بالإضافة إلى خزانات الوقود.

وحذّرت الوزارة من أن الوضع الصحي في شمال قطاع غزة كارثي، بعد خروج المستشفى الإندونيسي عن الخدمة.

وأضافت أن المستشفيات في قطاع غزة تُعاني من عدم توفّر الزيوت وقطع الغيار اللازمة للمولدات الكهربائية، كما تعمل المستشفيات وفق أرصدة محدودة من الوقود، ما يهدّد استمرار تقديم الرعاية الطبية الطارئة للجرحى والمرضى.

وناشدت الوزارة الجهات المعنية للضغط على الاحتلال لإدخال المولدات الكهربائية، وتعزيز إمدادات الوقود.

بترا
 
gnews

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