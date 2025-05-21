الاحتلال يتعمد استهداف مولدات الكهرباء في المستشفيات لإخراجها عن الخدمة

وأشارت الوزارة في تصريح صحفي إلى أن الاحتلال يهدف من تدمير الأنظمة الكهروميكانيكية إلى إخراج المزيد من المستشفيات عن الخدمة، موضحة أن 3 مولدات كهربائية في المستشفى الإندونيسي تم قصفها، بالإضافة إلى خزانات الوقود.
وحذّرت الوزارة من أن الوضع الصحي في شمال قطاع غزة كارثي، بعد خروج المستشفى الإندونيسي عن الخدمة.
وأضافت أن المستشفيات في قطاع غزة تُعاني من عدم توفّر الزيوت وقطع الغيار اللازمة للمولدات الكهربائية، كما تعمل المستشفيات وفق أرصدة محدودة من الوقود، ما يهدّد استمرار تقديم الرعاية الطبية الطارئة للجرحى والمرضى.
وناشدت الوزارة الجهات المعنية للضغط على الاحتلال لإدخال المولدات الكهربائية، وتعزيز إمدادات الوقود.
بترا
-
أخبار متعلقة
-
بابا الفاتيكان يدعو لإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة
-
الاحتلال يواصل عدوانه على مدينة ومخيم جنين للشهر الخامس على التوالي
-
الإمارات تتفق مع إسرائيل على إدخال مساعدات عاجلة للقطاع
-
مقتل جندي صهيوني بعد تفجير منزل احتمى بداخله جنود الاحتلال
-
البرازيل تدين المذبحة الاسرائيلية في غزة
-
غزة: 326 وفاة بسبب سوء التغذية ونقص الدواء وأكثر من 300 حالة إجهاض
-
نتنياهو يأمر بعودة وفد مفاوضات وقف إطلاق النار من قطر
-
الأمم المتحدة: لم يتم توزيع مساعدات في غزة حتى الآن