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الاحتلال يتوعد بتكثيف ضرباته على غزة إذا استمر إطلاق صواريخ

ارشيفية
ارشيفية
الأربعاء، 01-01-2025 07:50 م
الوكيل الإخباري-   حذّر وزير الحرب الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الأربعاء، من أن الاحتلال الإسرائيلي سيكثّف ضرباته على غزة إذا واصلت حماس إطلاق الصواريخ باتّجاه "إسرائيل".اضافة اعلان


وقال كاتس في بيان بعدما زار بلدة نتيفوت الإسرائيلية التي استُهدفت بقصف صاروخي من غزة مؤخرا "أرغب في إيصال رسالة واضحة من هنا إلى قادة  في غزة: ما لم تسمح حماس قريبا بالإفراج عن جميع المحتجزين في غزة.. وإذا واصلت إطلاق الصواريخ باتجاه إسرائيل، فستكون عرضة لضربات مكثفة لم تشهد غزة مثيلا لها منذ مدة طويلة".
 
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