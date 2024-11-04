الاحتلال يجبر الكادر التعليمي بأحد المدارس الفلسطينية على إخلائها

وقالت مصادر ، إن قوات الاحتلال داهمت المدرسة، وأجبرت الكادر التعليمي على الخروج منها، وصورت الغرف المدرسية، والمرافق الخاصة بها، ما أثار الذعر والخوف في صفوف الطلبة، وسط تخوفات من عمليات هدمها في المستقبل.
وفا
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