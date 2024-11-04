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الاحتلال يجبر الكادر التعليمي بأحد المدارس الفلسطينية على إخلائها

ارشيفية
ارشيفية
الإثنين، 04-11-2024 03:09 م
الوكيل الإخباري-  داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، مدرسة المالح الأساسية في الأغوار الشمالية الفلسطينية، وأجبرت الكادر التعليمي على الخروج منها.اضافة اعلان


وقالت مصادر ، إن قوات الاحتلال داهمت المدرسة، وأجبرت الكادر التعليمي على الخروج منها، وصورت الغرف المدرسية، والمرافق الخاصة بها، ما أثار الذعر والخوف في صفوف الطلبة، وسط تخوفات من عمليات هدمها في المستقبل.

وفا
 
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