الثلاثاء 2025-12-02 08:03 ص

الاحتلال يجبر سكانا على إخلاء منازلهم خلال اقتحام نابلس

قوات الاحتلال
الثلاثاء، 02-12-2025 07:05 ص
الوكيل الإخباري-   اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، مدينة نابلس، شمال الضفة الغربية، ونفذت عمليات دهم واسعة في محيط دوار زواتا غرب المدينة.اضافة اعلان


وأفادت مصادر بأن قوات الاحتلال أجبرت السكان في محيط دوار زواتا على إخلاء منازلهم تمهيدا لهدم أحد المنازل.
 
 


gnews

