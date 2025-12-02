الاحتلال يجبر سكانا على إخلاء منازلهم خلال اقتحام نابلس

وأفادت مصادر بأن قوات الاحتلال أجبرت السكان في محيط دوار زواتا على إخلاء منازلهم تمهيدا لهدم أحد المنازل.
-
أخبار متعلقة
-
مدفعية الاحتلال تقصف مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة
-
آليات إسرائيلية تطلق نيرانها بمخيم البريج وسط القطاع
-
جيش الاحتلال ينفذ عمليات نسف شرق غزة
-
الاحتلال يقتحم المستشفى الملكي بالخليل
-
3 إصابات بنيران الاحتلال الإسرائيلي في مدينة غزة
-
فيديو .. الاحتلال يهرع إلى موقع حادث دهس قرب الخليل
-
مصادر: نجاة مقاتلين من أنفاق رفح ووصولهم لمناطق بعيدة عن الاحتلال
-
اندلاع مواجهات بين قوات الاحتلال وشبان فلسطينيين بالضفة