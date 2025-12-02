الاحتلال يجبر سكانا على إخلاء منازلهم خلال اقتحام نابلس

07:05 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/755863 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، مدينة نابلس، شمال الضفة الغربية، ونفذت عمليات دهم واسعة في محيط دوار زواتا غرب المدينة. اضافة اعلان





وأفادت مصادر بأن قوات الاحتلال أجبرت السكان في محيط دوار زواتا على إخلاء منازلهم تمهيدا لهدم أحد المنازل.

تم نسخ الرابط





