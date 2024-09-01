الاحتلال يجبر عائلات في مخيم جنين على إخلاء منازلها بالقوة

الوكيل الإخباري- أجبرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، عائلات في مخيم جنين للاجئين الفلسطينيين على إخلاء منازلها بالقوة.

اضافة اعلان



وأكدت اللجنة الشعبية لخدمات مخيم جنين في بيان، أن قوات الاحتلال أجبرت عائلات في المخيم ومحيط مسجد عبد الله عزام على إخلاء منازلهم بشكل كامل.



وأشارت الى أن هذه ليست المرة الأولى التي تجبر فيها قوات الاحتلال المواطنين على إخلاء منازلهم في مخيم جنين منذ بدء عدوانها المتواصل، حيث أجبرت عائلات في حي الدمج على إخلاء منازلها أمس السبت، فيما لا تزال قوات الاحتلال تحتل عشرات المنازل في الحيين الشرقي والجابريات وتحولها إلى ثكنات عسكرية.