 
الأربعاء 2025-01-22 02:24 م
 

الاحتلال يجبر فلسطينيين على النزوح من مخيم جنين إلى واد برقين

تعبيرية
تعبيرية
الأربعاء، 22-01-2025 12:54 م
الوكيل الإخباري-   أجبرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، عددًا من الفلسطينيين في أحياء داخل مخيم جنين على النزوح من منازلهم إلى واد برقين.اضافة اعلان


وقال رئيس بلدية جنين محمد جرار، إن قوات الاحتلال أجبرت الأهالي على النزوح من أحياء في شارع مهيوب وجبل أبو ظهير ومناطق أخرى، بعد أن نادتهم عبر مكبرات الصوت بضرورة الإخلاء.

وأضاف أن الاحتلال فتح ممرًا واحدًا لإجبار الأهالي على سلوكه باتجاه دوار العودة في المخيم، ومن ثم إلى واد برقين.

وقال جرار إن البلدية تواصلت مع بلديات برقين وكفر دان وعرابة لإرسال مركبات لنقل العائلات التي تم إخلاؤها وتأمينها في هذه البلدات.

وأشار إلى أن الاحتلال يمنع تحرك طواقم البلدية في الميدان، حيث يواجهون صعوبة في نقل الفلسطينيين ، كما تم التواصل مع عدة مؤسسات دولية لتأمين الاحتياجات الطارئة لمن جرى إخلاؤهم.

وقال جرار إن استمرار عدوان الاحتلال على المخيم يعني صعوبة في إحصاء عدد العائلات التي تجبر على النزوح.

وأضاف أن 600 فلسطيني علقوا داخل مستشفى جنين الحكومي منذ بدء العدوان أمس الثلاثاء، ومنع الاحتلال خروجهم، ما أدى إلى إرهاق المستشفى ونفاد الغذاء منه بالكامل، إلا أنه سمح لهم صباح اليوم بالمغادرة بعد إغلاق مداخل المستشفى بالسواتر الترابية.

يشار إلى أن قوات الاحتلال دفعت بجرافتين مجنزرتين إلى مداخل مخيم جنين مع استمرار نداءات الإخلاء للأهالي في عدة أحياء.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت مدينة جنين ومخيمها يوم أمس، في عدوان غير مسبوق ترافقه جرافات عسكرية، بالتزامن مع تحليق طائرات الاحتلال المُسيرة والحربية في الأجواء. حيث بلغت حصيلة شهداء العدوان في يومه الأول 10 شهداء، وقرابة 40 إصابة.

وقد أعلن جيش الاحتلال يوم أمس شن عدوان على مدينة جنين ومخيمها، وسط تهديدات من وزراء في حكومة الاحتلال بتصعيد الأوضاع في الضفة الغربية.

وفا
 
gnews

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