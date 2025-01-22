الاحتلال يجبر مرضى ومسنين بجنين على النزوح قسرا

وعقب نزوحهم من المخيم، أفاد سكان بأن الجيش الإسرائيلي عزل المخيم عن محيطه، وأجبر المئات على النزوح قسرا سيرا على الأقدام، رغم وجود مرضى وكبار سن بينهم.
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