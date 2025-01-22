 
الأربعاء 2025-01-22 09:20 م
 

الاحتلال يجبر مرضى ومسنين بجنين على النزوح قسرا

ارشيفية
ارشيفية
الأربعاء، 22-01-2025 07:57 م
الوكيل الإخباري-   اضطر سكان من مخيم جنين، للنزوح قسرا بسبب العملية العسكرية التي يشنها الاحتلال لليوم الثاني شمالي الضفة الغربية المحتلة.اضافة اعلان


وعقب نزوحهم من المخيم، أفاد سكان بأن الجيش الإسرائيلي عزل المخيم عن محيطه، وأجبر المئات على النزوح قسرا سيرا على الأقدام، رغم وجود مرضى وكبار سن بينهم.
 
gnews

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