الاحتلال يجبر مقدسيا على هدم منزله في جبل المكبر

وقال وزير شؤون القدس في الحكومة الفلسطينية أشرف الأعور في بيان، إن الاحتلال أجبر المقدسي على هدم منزله الذي يؤوي أسرة مكونة من 5 أفراد، وهم اليوم دون مأوى، مبينا أن هذه هي سياسة الاحتلال والبلدية التي تريد أن تهجر المقدسيين من أرضهم.
بترا
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