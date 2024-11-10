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الاحتلال يجبر مقدسيا على هدم منزله في جبل المكبر

بلدة جبل المكبر في القدس
بلدة جبل المكبر في القدس
الأحد، 10-11-2024 01:28 م
الوكيل الإخباري-  أجبرت بلدية الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس المحتلة، مقدسيا على هدم منزله في بلدة جبل المكبر بالقدس المحتلة بحجة عدم الترخيص.اضافة اعلان


وقال وزير شؤون القدس في الحكومة الفلسطينية أشرف الأعور في بيان، إن الاحتلال أجبر المقدسي على هدم منزله الذي يؤوي أسرة مكونة من 5 أفراد، وهم اليوم دون مأوى، مبينا أن هذه هي سياسة الاحتلال والبلدية التي تريد أن تهجر المقدسيين من أرضهم.

بترا
 
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