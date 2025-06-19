الاحتلال يجبر مقدسيين على هدم منزليهما في القدس ويعتقل 28 فلسطينيا بالضفة

الوكيل الإخباري- أجبرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، مواطنا مقدسيا ونجله على هدم منزليهما قسرا في بلدة بيت حنينا شمال مدينة القدس المحتلة، كما اعتقلت قوات الاحتلال 28 فلسطينيا من مناطق متفرقة بالضفة الغربية.

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وأوضحت محافظة القدس في بيان، أن قوات الاحتلال أجبرت المقدسي رامي علون ونجله محمد على تفريغ منزليهما وهدمهما ذاتيا في بلدة بيت حنينا شمال القدس المحتلة تحت وطأة الغرامات الباهظة بحجة البناء دون ترخيص من قبل بلدية الاحتلال.



وفي السياق ذاته، أكدت محافظة القدس، أن المحكمة العليا الإسرائيلية أصدرت قرارا يلزم عائلتي في حي بطن الهوى في بلدة سلوان جنوب مدينة القدس بإخلاء منزليهما لصالح المستوطنين اليهود .



وأضافت، أن محكمة الاحتلال أصدرت قرارا يلزم العائلتين إخلاء منزليهما خلال 30 يوما لصالح جمعيات استيطانية متطرفة في إطار تهويد المدينة المقدسة وتهجير مواطنيها الأصليين لصالح المستوطنين.



من جانب آخر، شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات ومداهمات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية طالت 28 فلسطينيا بينهم فتاة ووالدة شهيد في ظل استمرار الحصار المفروض على مخيم بلاطة وقرى نابلس والخليل.



وقال نادي الأسير الفلسطيني، إن قوات الاحتلال اقتحمت وسط إطلاق كثيف للنيران مناطق متفرقة بالضفة الغربية واعتقلت 28 فلسطينيا بزعم أنهم مطلوبون.



بترا