 
الخميس 2025-02-20 08:42 م
 

الاحتلال يجدد اقتحاماته لمناطق بالضفة

ارشيفية
ارشيفية
الخميس، 20-02-2025 07:04 م
الوكيل الإخباري-   أفادت مصادر فلسطينية بأن قوات الاحتلال اقتحمت في الساعات الأخيرة عددا من البلدات في محافظة رام الله والبيرة، منها ترمسعيا، وكوبر، وبرهام، وبيرزيت، ودير ابزيع.اضافة اعلان


وذكرت مواقع التواصل أن قوات الاحتلال ألقت قنبلة غاز داخل مركبة عمومية على مدخل بلدة ترمسعيا شمالي رام الله.

كما نشرت فيديوهات لحرق جيش الاحتلال بناية سكنية في مخيم نور شمس شرق طولكرم.
 
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