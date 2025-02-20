الاحتلال يجدد اقتحاماته لمناطق بالضفة

وذكرت مواقع التواصل أن قوات الاحتلال ألقت قنبلة غاز داخل مركبة عمومية على مدخل بلدة ترمسعيا شمالي رام الله.
كما نشرت فيديوهات لحرق جيش الاحتلال بناية سكنية في مخيم نور شمس شرق طولكرم.
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