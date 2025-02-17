الاحتلال يجدد قرار منع محافظ القدس من دخول الضفة 4 أشهر

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الوكيل الإخباري- سلمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، محافظ القدس عدنان غيث، مساء الأحد، قرارا بمنعه من دخول الضفة الغربية لمدة 4 أشهر جديدة. اضافة اعلان





وكانت مخابرات الاحتلال قد استدعت المحافظ غيث، قبل أن تسلمه قرار تجديد منعه من دخول الضفة.