 
الإثنين 2025-02-17 03:56 ص
 

الاحتلال يجدد قرار منع محافظ القدس من دخول الضفة 4 أشهر

محافظ القدس عدنان غيث
محافظ القدس عدنان غيث
الإثنين، 17-02-2025 02:24 ص
الوكيل الإخباري-   سلمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، محافظ القدس عدنان غيث، مساء الأحد، قرارا بمنعه من دخول الضفة الغربية لمدة 4 أشهر جديدة.اضافة اعلان


وكانت مخابرات الاحتلال قد استدعت المحافظ غيث، قبل أن تسلمه قرار تجديد منعه من دخول الضفة.
 
gnews

أحدث الأخبار

ارشيفية

عربي ودولي نتنياهو يطالب بنزع سلاح حزب الله اللبناني بالكامل

الداعية وسيم يوسف يتحدث عن معاناته مع مرض السرطان وسبب ظهوره على "تيك توك"

عربي ودولي الداعية وسيم يوسف يتحدث عن معاناته مع مرض السرطان وسبب ظهوره على "تيك توك"

غزة

فلسطين شهيد متأثرا بإصابته في قصف للاحتلال جنوب قطاع غزة

محافظ القدس عدنان غيث

فلسطين الاحتلال يجدد قرار منع محافظ القدس من دخول الضفة 4 أشهر

ارشيفية

فلسطين الاحتلال ينسحب من نابلس بعد اقتحام لساعات

ترامب

عربي ودولي ترامب: إسرائيل هي من تحدد طبيعة الخطوة التالية بالتشاور معي

ترامب: إسرائيل هي من تحدد طبيعة الخطوة التالية بالتشاور معي

عربي ودولي ترامب: إسرائيل هي من تحدد طبيعة الخطوة التالية بالتشاور معي

والتز

عربي ودولي والتز: ترامب جاد تماما بشأن منع إيران من الحصول على أسلحة نووية



 




الأكثر مشاهدة