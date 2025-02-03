الاحتلال يجرف طرقا فرعية جنوب نابلس

وأفادت مصادر ، بأن جرافة عسكرية وبرفقتها عدد من المستعمرين أغلقت بالسواتر الترابية بعض الطرق الفرعية التي تصل سبع قرى ببعضها جنوب نابلس، وهي جوريش، قصرة، تلفيت، جالود، قبلان، يتما، وقريوت.
يذكر أن قوات الاحتلال قامت خلال الأسبوع الأخير بإغلاق عددا من الطرق الفرعية، بهدف التضييق على الفلسطينيين في تنقلاتهم.
وفا
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