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الاحتلال يجرف طرقا فرعية جنوب نابلس

أرشيفية
أرشيفية
الإثنين، 03-02-2025 03:46 م
الوكيل الإخباري- جرفت قوات الاحتلال اليوم الاثنين، طرقا فرعية جنوب نابلس.اضافة اعلان


وأفادت مصادر ، بأن جرافة عسكرية وبرفقتها عدد من المستعمرين أغلقت بالسواتر الترابية بعض الطرق الفرعية التي تصل سبع قرى ببعضها جنوب نابلس، وهي جوريش، قصرة، تلفيت، جالود، قبلان، يتما، وقريوت.

يذكر أن قوات الاحتلال قامت خلال الأسبوع الأخير بإغلاق عددا من الطرق الفرعية، بهدف التضييق على الفلسطينيين في تنقلاتهم.

وفا
 
gnews

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