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الاحتلال يجرف مزرعة في صفا غرب رام الله

جرافات قوات الاحتلال
جرافات قوات الاحتلال
الأربعاء، 21-08-2024 03:54 م
الوكيل الإخباري-   جرفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مزرعة في قرية صفا، غرب رام الله.اضافة اعلان


وقالت مصادر لـ"وفا"، إن قوات الاحتلال ترافقها جرافة، اقتحمت القرية، وجرفت مزرعة، تبلغ مساحتها حوالي دونم، تحتوي على كرفان وبيت بلاستيكي، وأشجار وأشتال، تعود ملكيتها لمواطن فلسطيني من عائلة مطير.

ولفتت المصادر إلى أن المزرعة واقعة في أرض استولى عليها الاحتلال قبل نحو خمس سنوات، تبلغ مساحتها 800 دونم، وشق طرقا فيها.
gnews

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