الاحتلال يجرف مزرعة في صفا غرب رام الله

وقالت مصادر لـ"وفا"، إن قوات الاحتلال ترافقها جرافة، اقتحمت القرية، وجرفت مزرعة، تبلغ مساحتها حوالي دونم، تحتوي على كرفان وبيت بلاستيكي، وأشجار وأشتال، تعود ملكيتها لمواطن فلسطيني من عائلة مطير.
ولفتت المصادر إلى أن المزرعة واقعة في أرض استولى عليها الاحتلال قبل نحو خمس سنوات، تبلغ مساحتها 800 دونم، وشق طرقا فيها.
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