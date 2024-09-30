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الاحتلال يجرف 20 دونما من أشجار الزيتون غرب جنين

جنود الاحتلال يوفرون الحماية للآليات التي تجرف أشجار الزيتون
جنود الاحتلال يوفرون الحماية للآليات التي تجرف أشجار الزيتون
الإثنين، 30-09-2024 02:46 م
الوكيل الإخباري-  جرفت قوات الاحتلال الإسرائيلي أراضي المواطنين من أهالي برطعة شمال غرب جنين.اضافة اعلان


وقال رئيس بلدية برطعة غسان قبها، إن جرافات الاحتلال اقتلعت وجرفت ما يقارب 20 دونما من أراضي المواطنين، في المنطقة المحاذية لجدار الفصل العنصري المقام على أراضي البلدة.

ومع تصاعد إجراءات الاحتلال وهجمات المستعمرين، تتوقع وزارة الزراعة عدم تمكن المزارعين من الوصول إلى 80 ألف دونم من المساحة المزروعة بالزيتون، ما قد يترتب عليه فقدان نحو 15% من الإنتاج (إنتاجية الشجرة خلف جدار الفصل العنصري أصلا ضعيفة لعدم تمكن أصحابها من خدمتها طوال العام).

وفا
 
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