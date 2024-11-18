 
الإثنين 2024-11-18 10:00 ص
 

الاحتلال يحتجز أكثر من 30 فلسطينياً بعد اقتحامه مخيم الدهيشة

أرشيفية
أرشيفية
الإثنين، 18-11-2024 08:44 ص
الوكيل الإخباري-اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم.اضافة اعلان


وأفاد مصدر ، بأن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم، وفتشت معظم منازله وعبثت بمحتوياتها، واحتجزت أكثر من 30 فلسطينياً لساعات، دون أن يبلغ عن أي اعتقالات.

وفا
 
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