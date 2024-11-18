الاحتلال يحتجز أكثر من 30 فلسطينياً بعد اقتحامه مخيم الدهيشة

وأفاد مصدر ، بأن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم، وفتشت معظم منازله وعبثت بمحتوياتها، واحتجزت أكثر من 30 فلسطينياً لساعات، دون أن يبلغ عن أي اعتقالات.
وفا
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