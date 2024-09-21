الاحتلال يحتجز شابين على حاجز عسكري عند مدخل البيرة الشمالي

وأفادت مصادر، بأن قوات الاحتلال احتجزت شابين- لم تعرف هويتهما بعد- أثناء مرورهما على حاجز "بيت ايل" العسكري.
وفا
-
أخبار متعلقة
-
الاحتلال يقتحم قرية المزرعة الشرقية شرق رام الله
-
شهداء وجرحى في قصف للاحتلال على مدرسة تؤوي نازحين في حي الزيتون
-
ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على غزة إلى 41,391 شهيدا و95,760 مصابا
-
بينهم مُحرًّرون .. الاحتلال يعتقل 20 فلسطينياً بالضفة
-
حماس: اغتيال إسرائيل قائدا في حزب الله "حماقة ستدفع ثمنها"
-
الاحتلال يعيق حركة تنقل الفلسطينيين شمال رام الله
-
ناشطون يعتصمون أمام مبنى بلدية نيويورك تنديدا باستمرار العدوان على غزة
-
إصابة جندي إسرائيلي باشتباكات مع المقاومة في جنين