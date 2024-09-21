الاحتلال يحتجز شابين على حاجز عسكري عند مدخل البيرة الشمالي

الوكيل الإخباري- احتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، شابين عند المدخل الشمالي لمدينة البيرة.



وأفادت مصادر، بأن قوات الاحتلال احتجزت شابين- لم تعرف هويتهما بعد- أثناء مرورهما على حاجز "بيت ايل" العسكري.



وفا

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