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الاحتلال يحتجز شابين على حاجز عسكري عند مدخل البيرة الشمالي

أرشيفية
أرشيفية
السبت، 21-09-2024 11:29 ص

الوكيل الإخباري-  احتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، شابين عند المدخل الشمالي لمدينة البيرة.

وأفادت مصادر، بأن قوات الاحتلال احتجزت شابين- لم تعرف هويتهما بعد- أثناء مرورهما على حاجز "بيت ايل" العسكري.

وفا

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