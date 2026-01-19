الإثنين 2026-01-19 09:15 ص

الاحتلال يحتجز فلسطينيين داخل مسجد غرب رام الله

الاحتلال يحتجز فلسطينيين داخل مسجد غرب رام الله
 
الإثنين، 19-01-2026 06:57 ص
الوكيل الإخباري-   احتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي، عددا من المصلين الفلسطينيين داخل المسجد القديم في قرية كفر نعمة، غرب رام الله بالضفة الغربية.اضافة اعلان


ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصادر قولها إن قوات الاحتلال اقتحمت كفر نعمة، وحاصرت المسجد واحتجزت المصلين داخله، كما أطلقت قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع في محيطه وداخل أحياء القرية، ما أدى إلى حالة من الخوف في صفوف الأهالي، لا سيما النساء والأطفال، دون الإبلاغ عن إصابات
 
 


