الاحتلال يحتجز فلسطينيين داخل مسجد غرب رام الله

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصادر قولها إن قوات الاحتلال اقتحمت كفر نعمة، وحاصرت المسجد واحتجزت المصلين داخله، كما أطلقت قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع في محيطه وداخل أحياء القرية، ما أدى إلى حالة من الخوف في صفوف الأهالي، لا سيما النساء والأطفال، دون الإبلاغ عن إصابات
