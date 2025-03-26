الأربعاء 2025-03-26 09:38 م
 

الاحتلال يحرم الآلاف من الوصول إلى المسجد الأقصى لإحياء ليلة القدر

فلسطينيون يؤدون صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى
فلسطينيون يؤدون صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى
 
الأربعاء، 26-03-2025 09:29 م
الوكيل الإخباري-   حرمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، الآلاف من الفلسطينيين من الوصول إلى مدينة القدس المحتلة لإحياء ليلة القدر في المسجد الأقصى المبارك.اضافة اعلان


وتوافد الآلاف من الفلسطينيين إلى حاجز قلنديا العسكري وحاجز "300" الفاصل بين مدينتي بيت لحم والقدس، إلا أن قوات الاحتلال التي عززت تواجدها على الحاجزين، منعت أغلبيتهم من العبور إلى المدينة المقدسة.

وأفادت مصادر فلسطينية بأن قوات الاحتلال أعادت آلاف الفلسطينيين على حاجزي قلنديا وبيت لحم، من بينهم نساء وكبار في السن وأطفال، كانوا في طريقهم للمسجد الأقصى، بحجة عدم حصولهم على التصاريح المطلوبة التي تمكنهم من الدخول.

وذكرت محافظة القدس أن قوات الاحتلال منعت عددا من المسنين من الدخول إلى القدس لإحياء ليلة القدر في المسجد الأقصى رغم حيازتهم على تصاريح.

وأضافت أن الاحتلال حوّل مدينة القدس إلى ثكنة عسكرية وفرض قيودا مشددة على الوافدين إلى المسجد الأقصى المبارك، ودقق في هويات الشبان على مداخل البلدة القديمة وأبواب المسجد، ومنعت عددا منهم من الدخول.
 
gnews

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