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الاحتلال يحقق باستشهاد فلسطيني خلال أحداث وادي رحال

جانب من الأحداث
جانب من الأحداث
الثلاثاء، 27-08-2024 01:42 م

الوكيل الإخباري- قالت هيئة البث الإسرائيلية نقلا عن المتحدث العسكري إن الشرطة تجري تحقيقات بشأن استشهاد أحد الفلسطينيين خلال أحداث وادي رحال.

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وبحسب المصدر ذاته فإن الجيش هو من من أطلق النار على فلسطينيين في وادي رحال أمس.


وفي وقت سابق صباح اليوم أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد مواطن فلسطيني وإصابة 3 آخرين، برصاص مستوطنين في قرية وادي رحال جنوب بيت لحم.


وأفادت مصادر محلية بأن مستوطنين هاجموا منازل الفلسطينيين في قرية وادي رحال، وسط إطلاق الرصاص الحي، مما أدى لإصابة 4 أشخاص، استشهد أحدهم لاحقا.

 
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