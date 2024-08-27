الاحتلال يحقق باستشهاد فلسطيني خلال أحداث وادي رحال

الوكيل الإخباري- قالت هيئة البث الإسرائيلية نقلا عن المتحدث العسكري إن الشرطة تجري تحقيقات بشأن استشهاد أحد الفلسطينيين خلال أحداث وادي رحال.

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وبحسب المصدر ذاته فإن الجيش هو من من أطلق النار على فلسطينيين في وادي رحال أمس.



وفي وقت سابق صباح اليوم أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد مواطن فلسطيني وإصابة 3 آخرين، برصاص مستوطنين في قرية وادي رحال جنوب بيت لحم.