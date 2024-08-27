الاحتلال يحقق باستشهاد فلسطيني خلال أحداث وادي رحال

وبحسب المصدر ذاته فإن الجيش هو من من أطلق النار على فلسطينيين في وادي رحال أمس.
وفي وقت سابق صباح اليوم أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد مواطن فلسطيني وإصابة 3 آخرين، برصاص مستوطنين في قرية وادي رحال جنوب بيت لحم.
وأفادت مصادر محلية بأن مستوطنين هاجموا منازل الفلسطينيين في قرية وادي رحال، وسط إطلاق الرصاص الحي، مما أدى لإصابة 4 أشخاص، استشهد أحدهم لاحقا.
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