 
الجمعة 2025-02-07 01:42 ص
 

الاحتلال يحول عمارة سكنية بطولكرم إلى ثكنة عسكرية بعد طرد سكانها

ارشيفية
ارشيفية
الجمعة، 07-02-2025 01:13 ص
الوكيل الإخباري-   بث ناشطون ومنصات فلسطينية -على مواقع التواصل الاجتماعي- مشاهد لإجبار عائلات فلسطينية على مغادرة عمارة سكنية في الحي الشرقي بطولكرم من قبل الاحتلال الإسرائيلي.اضافة اعلان


وحسب مصادر ، فإن قوات الاحتلال حولت البناية إلى ثكنة عسكرية.
 
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