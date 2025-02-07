الاحتلال يحول عمارة سكنية بطولكرم إلى ثكنة عسكرية بعد طرد سكانها

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الوكيل الإخباري- بث ناشطون ومنصات فلسطينية -على مواقع التواصل الاجتماعي- مشاهد لإجبار عائلات فلسطينية على مغادرة عمارة سكنية في الحي الشرقي بطولكرم من قبل الاحتلال الإسرائيلي. اضافة اعلان





وحسب مصادر ، فإن قوات الاحتلال حولت البناية إلى ثكنة عسكرية.