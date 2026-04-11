الاحتلال يحول مدينة القدس إلى ثكنة عسكرية تزامنا مع إحياء "سبت النور"

وأفادت مصادر فلسطينية بأن قوات الاحتلال نصبت حواجز عسكرية في الطرق الواصلة إلى كنيسة القيامة في البلدة القديمة، وأعاقت وصول المصلين إلى الكنيسة، لإحياء "سبت النور"، ودققت في هويات عدد من الشبان، ومنعتهم من الدخول.
وفرضت قوات الاحتلال الإسرائيلي إجراءات عسكرية مشددة على الحواجز المحيطة بمدينة القدس المحتلة.
وكانت بطريركية الروم الأرثوذكس في القدس المحتلة، قد دعت الجمعة، الفلسطينيين المسيحيين إلى المشاركة في إحياء شعائر "سبت النور"، في كنيسة القيامة بالقدس المحتلة.
