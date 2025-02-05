 
الأربعاء 2025-02-05 07:51 م
 

الاحتلال يحوّل منزلين بقضاء قلقيلية لثكنة عسكرية

ارشيفية
ارشيفية
الأربعاء، 05-02-2025 07:04 م
الوكيل الإخباري-   قالت مصادر فلسطينية إن جيش الاحتلال يحوّل منزلين في بلدة الفندق بقضاء قلقيلية إلى ثكنة عسكرية.اضافة اعلان


يشار إلى أن الجيش الإسرائيلي والمستوطنون وسعوا منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، اعتداءاتهم في أنحاء الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وهذا أسفر عن استشهاد 905 فلسطينيين، وإصابة نحو 7 آلاف، واعتقال 14 ألفا و300 آخرين، وفق معطيات فلسطينية رسمية.
 
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