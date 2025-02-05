الاحتلال يحوّل منزلين بقضاء قلقيلية لثكنة عسكرية

07:04 م

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الوكيل الإخباري- قالت مصادر فلسطينية إن جيش الاحتلال يحوّل منزلين في بلدة الفندق بقضاء قلقيلية إلى ثكنة عسكرية. اضافة اعلان





يشار إلى أن الجيش الإسرائيلي والمستوطنون وسعوا منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، اعتداءاتهم في أنحاء الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وهذا أسفر عن استشهاد 905 فلسطينيين، وإصابة نحو 7 آلاف، واعتقال 14 ألفا و300 آخرين، وفق معطيات فلسطينية رسمية.