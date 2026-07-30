الاحتلال يحول 4 منازل لثكنات عسكرية في نابلس ويقيم بؤرة استعمارية بجنين

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الوكيل الإخباري- حولت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، أربعة منازل فلسطينية في بلدة تل جنوب غرب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة إلى ثكنات عسكرية. اضافة اعلان





وأفاد مجلس بلدي تل في بيان، بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة صباحا، وحولت أربعة منازل لثكنات عسكرية، موضحا ان قوات الاحتلال اقتحمت أيضا المنطقة بين بلدتي صرة وتل.



كما شرعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم، بإقامة بؤرة استعمارية جديدة على أراضي قرية فقوعة شمال شرق جنين شمال الضفة الغربية بعد تنفيذ أعمال تجريف وتسوية في أراضي القرية.



من جهته، أكد رئيس مجلس قروي فقوعة بركات العمري، أن قوات الاحتلال وفرت الحماية لآليات وعمال باشروا أعمال التجريف وإعداد الموقع، عقب شق طريق عسكري يصل المنطقة بالشارع الرئيس الرابط بين فقوعة وعربونة.



وأوضح أن أعمال التجريف تجري في أراض تقع بمحاذاة جدار الفصل والتوسع العنصري، مشيرا إلى أن الاحتلال بدأ سابقا بشق طريق استنادا إلى أوامر وضع يد قديمة تعود إلى عام 2008، قبل أن ينتقل اليوم إلى إنشاء بؤرة استعمارية جديدة في المنطقة.



وحذر العمري من أن إقامة البؤرة الاستعمارية ستؤدي إلى فصل قرية عربونة عن فقوعة وحرمان مئات المواطنين الفلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم الزراعية الواقعة بمحاذاة الجدار في وقت يفرض فيه الاحتلال قيودا مشددة على دخول تلك الأراضي.







