الاحتلال يختطف جثامين شهداء من مخيم الفارعة

10:33 م

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الوكيل الإخباري- قالت مصادر فلسطينية إن "قوات الاحتلال الإسرائيلي اختطفت جثامين شهداء من المنزل الذي حاصرته في مخيم الفارعة جنوب طوباس بالضفة الغربية المحتلة". اضافة اعلان





بدورها، قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن "وحدة المستعربين التابعة لحرس الحدود الإسرائيلي قتلت 3 فلسطينيين في مخيم الفارعة شمال الضفة".