الاحتلال يختطف جثامين شهداء من مخيم الفارعة

بدورها، قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن "وحدة المستعربين التابعة لحرس الحدود الإسرائيلي قتلت 3 فلسطينيين في مخيم الفارعة شمال الضفة".
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