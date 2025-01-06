الاحتلال يختلف مع حماس بشأن تفاصيل اتفاق غزة

وقال مسؤول في حماس إن الحركة وافقت على قائمة تضم 34 محتجز إسرائيلي سيعادون ضمن اتفاق قد يؤدي في نهاية المطاف إلى وقف إطلاق النار. لكن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سارع بإصدار بيان ذكر فيه أن حماس لم تقدم قائمة بأسماء المحتجزين.
وتجددت الجهود الرامية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحماس وإعادة الإسرائيليين المحتجزين في غزة قبل أن يتولى الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب منصبه في 20 كانون الثاني.
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