 
الإثنين 2025-01-06 02:58 ص
 

الاحتلال يختلف مع حماس بشأن تفاصيل اتفاق غزة

الدخان يتصاعد في قطاع غزة،
الدخان يتصاعد في قطاع غزة،
الإثنين، 06-01-2025 01:54 ص
الوكيل الإخباري-   اختلفت إسرائيل وحركة حماس الأحد، بشأن تفاصيل اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وإعادة المحتجزين، في الوقت الذي أعلن فيه مسؤولون فلسطينيون أن قصفا إسرائيليا مكثفا أودى بحياة 100 شخص خلال 48 ساعة.اضافة اعلان


وقال مسؤول في حماس إن الحركة وافقت على قائمة تضم 34 محتجز إسرائيلي سيعادون ضمن اتفاق قد يؤدي في نهاية المطاف إلى وقف إطلاق النار. لكن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سارع بإصدار بيان ذكر فيه أن حماس لم تقدم قائمة بأسماء المحتجزين.

وتجددت الجهود الرامية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحماس وإعادة الإسرائيليين المحتجزين في غزة قبل أن يتولى الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب منصبه في 20 كانون الثاني.
 
gnews

أحدث الأخبار

نيكولاس مادورو

عربي ودولي البرلمان الفنزويلي يدعو مادورو لتولي فترة رئاسية ثالثة

ارشيفية

عربي ودولي زيلينسكي: كنت أود حضور حفل تنصيب ترامب لكن لم تتم دعوتي

الدخان يتصاعد في قطاع غزة،

فلسطين الاحتلال يختلف مع حماس بشأن تفاصيل اتفاق غزة

القاهرة

عربي ودولي مصر.. الحكومة تكشف مصير تخفيف أحمال الكهرباء في 2025

مجلس النواب

أخبار محلية جلستان نيابيتان صباحية ومسائية لمناقشة مشروع قانون الموازنة اعتبارا من اليوم

ارشيفية

عربي ودولي عاصفة ثلجية تضرب الولايات المتحدة وتعطل حركة السفر

ارشيفية

فلسطين الاحتلال يقتحم بلدة قصرة جنوب نابلس

بلدية اربد الكبرى

أخبار محلية بلدية إربد تنهي مشروعا لتأسيس الطرق بتكلفة 297 ألف دينار



 




الأكثر مشاهدة