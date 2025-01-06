الاحتلال يختلف مع حماس بشأن تفاصيل اتفاق غزة

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الوكيل الإخباري- اختلفت إسرائيل وحركة حماس الأحد، بشأن تفاصيل اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وإعادة المحتجزين، في الوقت الذي أعلن فيه مسؤولون فلسطينيون أن قصفا إسرائيليا مكثفا أودى بحياة 100 شخص خلال 48 ساعة. اضافة اعلان





وقال مسؤول في حماس إن الحركة وافقت على قائمة تضم 34 محتجز إسرائيلي سيعادون ضمن اتفاق قد يؤدي في نهاية المطاف إلى وقف إطلاق النار. لكن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سارع بإصدار بيان ذكر فيه أن حماس لم تقدم قائمة بأسماء المحتجزين.



وتجددت الجهود الرامية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحماس وإعادة الإسرائيليين المحتجزين في غزة قبل أن يتولى الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب منصبه في 20 كانون الثاني.