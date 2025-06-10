الاحتلال يخطر بهدم أكثر من 100 منزل في مخيم جنين

وقالت اللجنة الشعبية لخدمات مخيم جنين في بيان، إن قوات الاحتلال وزّعت خارطة يظهر فيها 100 منزل في عدة حارات من مخيم جنين قرر الاحتلال هدمها.
وأشارت اللجنة الشعبية إلى أن عمليات الهدم ستتم خلال 72 ساعة من إصدار القرار.
وكان الاحتلال قد أجرى عمليات هدم في عدد من المنازل في حارات المخيم، آخرها كان في شهر آذار الماضي، حيث تم هدم أكثر من 66 منزلاً.
وبيّنت اللجنة الشعبية في مدينة جنين أن العدوان الإسرائيلي المستمر منذ أكثر من 5 أشهر، أحدث دماراً في حوالي 600 منزل ومنشأة في المخيم بشكل جزئي أو كلي.
وكانت قوات الاحتلال قد واصلت، اليوم، هدم المباني السكنية في مخيم طولكرم، لليوم الرابع على التوالي، تزامنًا مع استمرار عدوانها على المدينة ومخيمها.
وأفادت محافظة طولكرم في بيان، بأن جرافات الاحتلال واصلت أعمال هدم عشرات المباني السكنية في حارتي البلاونة والعكاشة في مخيم طولكرم، تنفيذًا لمخطط الاحتلال هدم 106 مبانٍ في كل من مخيمي طولكرم ونور شمس، منها 58 مبنى في مخيم طولكرم وحده، تضم أكثر من 250 وحدة سكنية وعشرات المنشآت التجارية.
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