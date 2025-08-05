الاحتلال يخطر بهدم غرفة زراعية شرق قلقيلية

وأفادت مصادر فلسطينية، بأن قوات الاحتلال أخطرت المواطن الفلسطيني عبد اللطيف الراعي بهدم غرفة زراعية يملكها، تبلغ مساحتها نحو 50 مترًا مربعًا، إضافة إلى سياج يحيط بالأرض بمساحة تُقدّر بأربعة دونمات، بحجة وقوعها في مناطق مصنفة "ج".
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