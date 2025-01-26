 
الأحد 2025-01-26 04:32 م
 

الاحتلال يخطر بهدم قرية النعمان شرق بيت لحم

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
الأحد، 26-01-2025 02:55 م
الوكيل الإخباري-  أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، بهدم جميع منازل قرية النعمان شرق بيت لحم.اضافة اعلان


وأفاد رئيس مجلس قروي النعمان جمال الدرعاوي، بأن قوات الاحتلال برفقة موظفين من بلدية الاحتلال في القدس اقتحموا القرية، وألصقوا إخطارات على واجهات 45 منزلًا مأهولًا، يتضمن هدمها بحجة عدم الترخيص، علمًا أنها بنيت قبل عام 1948، وآخر منزل بني عام 1993.

وأضاف الدرعاوي أن سياسة الاحتلال تهدف إلى تهجير سكان القرية وضمها لحدود بلدية الاحتلال في القدس، مشيرًا إلى أنه قبل عام ونصف أقرت محكمة الاحتلال العسكرية بفرض ضريبة الأملاك "الارنونا" على جميع المنازل في القرية، التي أخطرت بالهدم 6 مرات سابقًا، فيما تم دفع ما بين 30-60 ألف شيقل عن كل منزل.

وبحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، أصدرت سلطات الاحتلال العام الماضي 903 إخطارات بهدم منشآت فلسطينية بحجة عدم الترخيص، تركز توزيعها في محافظات الخليل بـ 180 إخطارًا، ومحافظة أريحا والأغوار بـ 140 إخطارًا، ثم محافظة بيت لحم بـ 126 إخطارًا، تخللها إصدار 20 إخطارًا تستهدف برية بيت لحم الشرقية.

ونوهت إلى أن سلطات الاحتلال نفذت خلال عام 2024 ما مجموعه 684 عملية هدم، هدمت خلالها 903 منشآت في الضفة الغربية بما فيها مدينة القدس، وتضرر جراء ذلك 4332 شخصًا، منهم 2320 طفلًا وطفلة.

وتركزت عمليات الهدم في محافظات القدس بـ 190 عملية هدم، ثم محافظة الخليل بـ 172 عملية هدم، ومحافظة بيت لحم بـ 68 عملية هدم.

وفا
 
gnews

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