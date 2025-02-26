 
الأربعاء 2025-02-26 09:49 ص
 

الاحتلال يخطر بهدم 11 منزلا في مخيم نور شمس شرق طولكرم

الاحتلال يواصل عدوانه على مخيم نور شمس شرق طولكرم لليوم الـ18 على التوالي
الاحتلال يواصل عدوانه على مخيم نور شمس شرق طولكرم لليوم الـ18 على التوالي
الأربعاء، 26-02-2025 08:17 ص
الوكيل الإخباري-   أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أمس الثلاثاء بهدم 11 منزلا في مخيم نور شمس للاجئين شرق مدينة طولكرم.اضافة اعلان


وذكرت مصادر ، أن قوات الاحتلال تعتزم هدم هذه المنازل بذريعة شق طريق يبدأ من ساحة المخيم باتجاه حارة المنشية، وتعود لعائلات يوسف، وجبالي، ومرعي، وأبو شلباية، وايراني، وشهاب، ويونس، وغنام.

وأضافت المصادر أن الاحتلال أمهل أصحاب المنازل المستهدفة للتوجه إلى المخيم وإخلائها من المستلزمات الأساسية ما بين الساعة الثامنة والحادية عشرة من صباح اليوم الأربعاء.

وفا
 
gnews

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