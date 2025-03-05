 
الأربعاء 2025-03-05 03:00 م
 

الاحتلال يخطر بهدم 17 منزلا في مخيم نور شمس شرق طولكرم

جيش الاحتلال الاسرائيلي
جيش الاحتلال
 
الأربعاء، 05-03-2025 02:23 م

الوكيل الإخباري-    أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بهدم 17 منزلا في مخيم نور شمس شرق مدينة طولكرم شمال الضفة الغربية ، ليصل مجموع المنازل التي هدمت وستهدم إلى 28.

اضافة اعلان


وقال رئيس اللجنة الشعبية لخدمات مخيم نور شمس نهاد الشاويش في بيان، إن قوات الاحتلال تعتزم هدم هذه المنازل في حارة المنشية، بذريعة شق طريق جديد، وتغيير معالم المخيم وطبيعته الجغرافية، على حساب عشرات المنازل المبنية منذ سنوات طويلة.


وأوضح الشاويش أن قوات الاحتلال أمهلت أصحاب المنازل من الساعة 11 وحتى الواحدة والنصف ظهرًا، للتوجه إلى المخيم وإخلائها، مشيرا إلى أن هذا الإجراء جاء استكمالًا لمخطط هدم 11 منزلًا، نفذه الاحتلال قبل أيام في المخيم، ويمتد من حارة ساحة المخيم وحتى حارة المنشية.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

لال

منوعات كيف تحمي ميزانيتك من التسوق العاطفي في رمضان؟ نصائح للتحكم في إنفاقك

غا

منوعات شركات الأمن والحراسة: لماذا تُعتبر دورسيك الخيار الأمثل لحماية أصولك؟

وزارة الصناعة والتجارة والتموين

أخبار محلية مديرية المنافسة : جهود رقابية وتشريعية لضمان بيئة سوق عادلة

\

تكنولوجيا 4 نصائح لحماية بطارية هاتفك من التلف وتحسين عمرها

6غ

تكنولوجيا دراسة جديدة تكشف تأثير الابتعاد عن الهاتف لمدة 3 أيام على نشاط الدماغ

جيش الاحتلال الاسرائيلي

فلسطين الاحتلال يخطر بهدم 17 منزلا في مخيم نور شمس شرق طولكرم

5فغ

تكنولوجيا تكنولوجيا رمضان: كيف تعزز التواصل العائلي وتقريب المسافات؟

ا

أخبار محلية عجلون: تخصيص 1.5 مليون دينار لتوسعة طريق وادي الطواحين



 
 



 

الأكثر مشاهدة