الاحتلال يخطر بهدم 17 منزلا في مخيم نور شمس شرق طولكرم

وقال رئيس اللجنة الشعبية لخدمات مخيم نور شمس نهاد الشاويش في بيان، إن قوات الاحتلال تعتزم هدم هذه المنازل في حارة المنشية، بذريعة شق طريق جديد، وتغيير معالم المخيم وطبيعته الجغرافية، على حساب عشرات المنازل المبنية منذ سنوات طويلة.
وأوضح الشاويش أن قوات الاحتلال أمهلت أصحاب المنازل من الساعة 11 وحتى الواحدة والنصف ظهرًا، للتوجه إلى المخيم وإخلائها، مشيرا إلى أن هذا الإجراء جاء استكمالًا لمخطط هدم 11 منزلًا، نفذه الاحتلال قبل أيام في المخيم، ويمتد من حارة ساحة المخيم وحتى حارة المنشية.
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