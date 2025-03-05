الاحتلال يخطر بهدم 17 منزلا في مخيم نور شمس شرق طولكرم

الوكيل الإخباري- أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بهدم 17 منزلا في مخيم نور شمس شرق مدينة طولكرم شمال الضفة الغربية ، ليصل مجموع المنازل التي هدمت وستهدم إلى 28.

اضافة اعلان



وقال رئيس اللجنة الشعبية لخدمات مخيم نور شمس نهاد الشاويش في بيان، إن قوات الاحتلال تعتزم هدم هذه المنازل في حارة المنشية، بذريعة شق طريق جديد، وتغيير معالم المخيم وطبيعته الجغرافية، على حساب عشرات المنازل المبنية منذ سنوات طويلة.