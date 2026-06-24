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الاحتلال يخطر بوقف البناء بـ 15 منزلا في بيت لحم

ارشيفية
ارشيفية
 
الأربعاء، 24-06-2026 03:28 م
الوكيل الإخباري-    أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بوقف البناء في 15 منزلا في قرية الولجة شمال غرب بيت لحم.اضافة اعلان


وأفاد رئيس المجلس القروي خضر الأعرج ، بأن قوات الاحتلال اقتحمت الولجة، وتمركزت في حي خلة السمك شمالا، وأخطرت 15 منزلا بوقف البناء، بحجة البناء دون ترخيص.

يشار إلى أن قوات الاحتلال هدمت اليوم في الولجة "كرفانين" يُستخدمان غرفتين زراعيتين وجدارا إسمنتيا في منطقة السرج للمواطن الفلسطيني حكم السلوادي.
 
 


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