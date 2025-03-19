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الاحتلال يخطط لعملية برية واسعة في غزة

ارشيفية
ارشيفية
 
الأربعاء، 19-03-2025 07:19 ص
الوكيل الإخباري- كشفت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية، نقلًا عن محللين أمنيين مطّلعين على خطط جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن إسرائيل تستعد لشنّ عملية برية واسعة النطاق في قطاع غزة خلال الفترة المقبلة.اضافة اعلان


وأوضحت الصحيفة أن الجيش الإسرائيلي يخطط لمهاجمة مناطق عدة داخل القطاع باستخدام قوة أكبر مما سبق، مع تعزيز سيطرته على المواقع التي يحتلها حاليًا داخل غزة.

كما أشارت التقارير إلى أن إسرائيل ستتحمل مسؤولية أكبر في توزيع المساعدات الإنسانية داخل القطاع، في ظل الضغوط الدولية المتزايدة لضمان وصول الإمدادات إلى المدنيين المحاصرين.

يأتي ذلك وسط تصاعد التوترات والمخاوف من اتساع نطاق العمليات العسكرية في غزة.

وكالات
 
 
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