الاحتلال يخطط لعملية برية واسعة في غزة

وأوضحت الصحيفة أن الجيش الإسرائيلي يخطط لمهاجمة مناطق عدة داخل القطاع باستخدام قوة أكبر مما سبق، مع تعزيز سيطرته على المواقع التي يحتلها حاليًا داخل غزة.
كما أشارت التقارير إلى أن إسرائيل ستتحمل مسؤولية أكبر في توزيع المساعدات الإنسانية داخل القطاع، في ظل الضغوط الدولية المتزايدة لضمان وصول الإمدادات إلى المدنيين المحاصرين.
يأتي ذلك وسط تصاعد التوترات والمخاوف من اتساع نطاق العمليات العسكرية في غزة.
وكالات
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