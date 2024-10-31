الاحتلال يداهم عددا من المنازل في الزاوية غرب سلفيت

وذكرت مصادر ، أن نحو سبع آليات عسكرية اقتحمت البلدة وفتشت عدة منازل عرف منها منزل احسان موقدي، وعباس شقير، ولم يبلغ عن أي عمليات اعتقال خلال الاقتحام .
وفا
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